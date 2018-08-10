Выставка-ярмарка сельхозпродукции открыла Дни Орловской области в Москве

Москва, 10 августа. Выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции на Семеновской площади открыла Дни Орловской области в столице России.

Министр правительства города, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков и врио губернатора Орловской области Андрей Клычков присутствовали на открытии мероприятия. Соответствующую информацию передает «Вечерняя Москва».

«…надеюсь, что такие совместные мероприятия с орловскими сельхозпроизводителями станут регулярными», — рассказал Алексей Немерюк.

Также делегация из Орловской области побывала в Мосгордуме, где был подписан договор о сотрудничестве между правительствами столицы и региона.

Отметим, Дни Орловской области пройдут 9 и 10 августа. Планируется, что делегации из двух регионов возложат в цветы к Могиле Неизвестного Солдата, встретятся за круглыми столами и обсудят перспективы сотрудничества.