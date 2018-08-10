Меню
Общество
Выставка-ярмарка сельхозпродукции открыла Дни Орловской области в Москве
Технологии
Российские инженеры создали самообучающегося робота
Следующая новость
Загрузка...

    Выставка-ярмарка сельхозпродукции открыла Дни Орловской области в Москве

    125

    Выставка-ярмарка сельхозпродукции открыла Дни Орловской области в Москве

    Москва, 10 августа. Выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции на Семеновской площади открыла Дни Орловской области в столице России.

    Министр правительства города, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков и врио губернатора Орловской области Андрей Клычков присутствовали на открытии мероприятия. Соответствующую информацию передает «Вечерняя Москва».

    «…надеюсь, что такие совместные мероприятия с орловскими сельхозпроизводителями станут регулярными», — рассказал Алексей Немерюк.

    Также делегация из Орловской области побывала в Мосгордуме, где был подписан договор о сотрудничестве между правительствами столицы и региона.

    Отметим, Дни Орловской области пройдут 9 и 10 августа. Планируется, что делегации из двух регионов возложат в цветы к Могиле Неизвестного Солдата, встретятся за круглыми столами и обсудят перспективы сотрудничества.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.