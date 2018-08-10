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«Сухой» фонтан запустили в парке «Ходынское поле» в Москве
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    «Сухой» фонтан запустили в парке «Ходынское поле» в Москве

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    «Сухой» фонтан запустили в парке «Ходынское поле» в Москве

    Москва, 10 августа. «Сухой» фонтан запустили в московском парке «Ходынское поле» в рамках проведения работ по благоустройству и озеленению территории.

    Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова начальника управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта Сергея Маркова.

    Главная особенность «сухого» фонтана, площадь которого составляет порядка 778 квадратных метров, — отсутствие водной чаши. Он состоит из 245 струй, фонтан оснащен автоматическим управлением, которое регулирует высоту, ритмичность и подсветку.

    «Парк на Ходынском поле мы создаем с 2017 года. Это территория с большой историей. Мы находимся на финише создания парка», — подчеркнул Марков.

    Напомним, монумент «Белые медведи» планируют установить в Северном Медведково до конца 2020 года. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

    Автор: Ксения Пудовкина
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