Монумент «Белые медведи» установят в Северном Медведково в Москве​​​​​​​

Москва, 10 августа. Монумент «Белые медведи» планируют установить в Северном Медведково до конца 2020 года. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Планируется, что монументально-декоративная композиция под названием «Белые медведи» появится в сквере 50-летия ВЛКСМ до 31 декабря 2020 года. Главная цель — популяризация названия района Северное Медведково. Об этом сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

«…установить до 31 декабря 2020 года <…> в сквере 50-летия ВЛКСМ при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по проектированию, изготовлению, установке <…> композиции и благоустройству прилегающей к ней территории», — отмечается в документе.

Кроме этого, запланировано проведение закрытого творческого конкурса на лучший проект за счет средств ООО «Картрэвэл», передает РИАМО.

Напомним, канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве планируют открыть до конца текущего года после проведения финальных тестирований.