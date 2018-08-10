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Монумент «Белые медведи» установят в Северном Медведково в Москве​​​​​​​
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    Монумент «Белые медведи» установят в Северном Медведково в Москве​​​​​​​

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    Монумент «Белые медведи» установят в Северном Медведково в Москве​​​​​​​

     

    Москва, 10 августа. Монумент «Белые медведи» планируют установить в Северном Медведково до конца 2020 года. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

    Планируется, что монументально-декоративная композиция под названием «Белые медведи» появится в сквере 50-летия ВЛКСМ до 31 декабря 2020 года. Главная цель — популяризация названия района Северное Медведково. Об этом сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

    «…установить до 31 декабря 2020 года <…> в сквере 50-летия ВЛКСМ при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по проектированию, изготовлению, установке <…> композиции и благоустройству прилегающей к ней территории», — отмечается в документе.

    Кроме этого, запланировано проведение закрытого творческого конкурса на лучший проект за счет средств ООО «Картрэвэл», передает РИАМО.

    Напомним, канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве планируют открыть до конца текущего года после проведения финальных тестирований.

    Автор: Ксения Пудовкина
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