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Археологи обнаружили в центре Москвы церковный престол XIX века
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    Археологи обнаружили в центре Москвы церковный престол XIX века

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    Археологи обнаружили в центре Москвы церковный престол XIX века

    Москва, 10 августа. На Новослободской улице Москвы найден поврежденный церковный престол конца XIX века, сообщает портал столичной мэрии.

    Среди открытых недавно руин церкви Трех Святителей археологи нашли место в алтарной части храма где располагался престол. Специалисты нашли оставшийся от него, выложенный по краям кирпичом квадратный проем с длинной стороны 0,9 метра. Престол сильно поврежден и, вероятно, был разобран.

    «Судя по тому, что церковный престол сильно разрушен, разобрали его намеренно. Очевидно, это произошло во время сноса храма в 1930-е годы», — сообщает мэрия.

    Церковь Трех Святителей относилась к ансамблю Скорбященского женского монастыря. Ее руины обнаружили на территории Новослободского парка во время работ по благоустройству. Храм снесли в 1930-е годы, на его месте поострили танцевальную площадку, а позже возвели летнюю эстраду.

    Автор: Виктор Мальцев
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