МЧС предупредило москвичей о возвращении жары

Москва, 10 августа. В пятницу в столице будет жарко и без дождей, сообщает со ссылкой на главное управление МЧС России по Москве интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным издания, в ночь на 10 августа температура воздуха составит 12 — 14 градусов, но местами ожидается до 15 — 17 градусов тепла. В пятницу днем будет очень жарко — до 26 — 28 градусов. Ожидается небольшая облачность и слабый ветер, дожди в пятницу маловероятны.

Ранее ФАН сообщило, что резкое повышение температуры к началу следующей недели сменится нормальной летней погодой, после чего тепло пойдет на спад.