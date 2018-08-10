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МЧС предупредило москвичей о возвращении жары
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    МЧС предупредило москвичей о возвращении жары

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    МЧС предупредило москвичей о возвращении жары

    Москва, 10 августа. В пятницу в столице будет жарко и без дождей, сообщает со ссылкой на главное управление МЧС России по Москве интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    По данным издания, в ночь на 10 августа температура воздуха составит 12 — 14 градусов, но местами ожидается до 15 — 17 градусов тепла. В пятницу днем будет очень жарко — до 26 — 28 градусов. Ожидается небольшая облачность и слабый ветер, дожди в пятницу маловероятны.

    Ранее ФАН сообщило, что резкое повышение температуры к началу следующей недели сменится нормальной летней погодой, после чего тепло пойдет на спад.

    Автор: Виктор Мальцев
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