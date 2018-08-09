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Строительство участка московского метро от «Саларьево» до «Столбово» завершено на 41%
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    Строительство участка московского метро от «Саларьево» до «Столбово» завершено на 41%

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    Строительство участка московского метро от «Саларьево» до «Столбово» завершено на 41%

    Москва, 9 августа. Строительство участка Сокольнической линии московского метрополитена от станции «Саларьево» до станции «Столбово» идет в соответствии со сроками. На данный момент выполнено 41% работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

    По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, к декабрю 2018 года планируется выполнить основный этап строительных работ на участке. До конца года завершатся строительно-монтажные работы. Большая часть строящегося участка будет проходить над землей.

    Как рассказал заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов, технический запуск на данном участке планируют провести до конца 2018 года.

    Автор: Софья Куликова
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