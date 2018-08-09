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Дизайнер Артемий Лебедев признался Москве в любви
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    Дизайнер Артемий Лебедев признался Москве в любви

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    Дизайнер Артемий Лебедев признался Москве в любви

    Москва, 9 августа. Российский дизайнер Артемий Лебедев известен своим критичным отношением и вниманием к мелочам, особенно в родной Москве. Дизайнер не раз говорил, что любит Москву и хочет, что столица была красивой и удобной.

    При этом Лебедев активно проявляет свою позицию, городским властям часто доставалось за порчу достопримечательностей, обилие мусора, рекламы и захламленность. Однако в последнее время Лебедев хвалит власти за порядок и уют в Москве.

    Похвала в адрес городских властей вызвала шквал недовольств в адрес дизайнера, его обвинили в ангажированности. В своей последней записи он отреагировал на подобные обвинения. По словам Лебедева, уже невозможно выразить любовь к городу, чтобы кто-либо не обвинил в продажности. При этом, как заметил дизайнер, на любящих Нью-Йорк или Лондон такие обвинения не обрушиваются.

    «Москва сегодня невероятно хороша. Самый удобный, комфортный, разнообразный город для жизни и радости», — написал Лебедев.

    По мнению Лебедева, тех, кто видит в любви к Москве проплаченную акцию к выборам мэра столицы, он считает людьми недалекими.

    Автор: Софья Куликова
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