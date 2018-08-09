Дизайнер Артемий Лебедев признался Москве в любви

Москва, 9 августа. Российский дизайнер Артемий Лебедев известен своим критичным отношением и вниманием к мелочам, особенно в родной Москве. Дизайнер не раз говорил, что любит Москву и хочет, что столица была красивой и удобной.

При этом Лебедев активно проявляет свою позицию, городским властям часто доставалось за порчу достопримечательностей, обилие мусора, рекламы и захламленность. Однако в последнее время Лебедев хвалит власти за порядок и уют в Москве.

Похвала в адрес городских властей вызвала шквал недовольств в адрес дизайнера, его обвинили в ангажированности. В своей последней записи он отреагировал на подобные обвинения. По словам Лебедева, уже невозможно выразить любовь к городу, чтобы кто-либо не обвинил в продажности. При этом, как заметил дизайнер, на любящих Нью-Йорк или Лондон такие обвинения не обрушиваются.

«Москва сегодня невероятно хороша. Самый удобный, комфортный, разнообразный город для жизни и радости», — написал Лебедев.

По мнению Лебедева, тех, кто видит в любви к Москве проплаченную акцию к выборам мэра столицы, он считает людьми недалекими.