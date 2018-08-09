В Подмосковье появятся работающие на мусоре электростанции

Москва, 9 августа. Жители Московской области в скором времени начнут получать энергию от переработки мусора. Об этом рассказал глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Компания планирует построить два комплекса по переработке мусора в Сергиево-Посадском и Каширском районах к 2021 году. Через год в области появятся еще два предприятия по глубокой переработке отходов.

«Пока мы не построим наши заводы по термической переработке отходов в электроэнергию, так называемые «хвосты», неперерабатываемые отходы, будут находиться в хранилищах. После пуска заводов все хвосты будут переработаны», — отметил Шипелов.

По словам директора «РТ-Инвест», хранение «хвостов» не доставит неудобства местным жителям. Поскольку в этих отходах нет органики, которую можно переработать, подобный мусор не имеет запаха. Каждое предприятие сможет ежегодно перерабатывать 700 тыс. тонн «хвостов», из которых можно получить 70 мегаватт электроэнергии.

Шипелов подчеркнул, что новые мусороперерабатывающие заводы дадут Подмосковью более трех тысяч рабочих мест, а также смогут решить проблему с мусором. Примерно половина всех отходов будет перерабатываться во вторсырье, пишет «Комсомольская правда».