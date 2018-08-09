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Ледовый дворец в «Парке легенд» получит название «ЦСКА Арена»
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    Ледовый дворец в «Парке легенд» получит название «ЦСКА Арена»

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    Ледовый дворец в «Парке легенд» получит название «ЦСКА Арена»

    Москва, 9 августа. «ВТБ Ледовый дворец» на территории «Парка легенд» переименуют в «ЦСКА Арену». ЦСКА заключил с ареной договор аренды на пять лет. Во дворце будут проводиться домашние матчи чемпионата КХЛ.

    Компания группы «Интер РАО» стала владельцем «ВТБ Ледового дворца» в июле 2018 года. Председатель правления компании входит в наблюдательный совет хоккейного ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА.

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что начался демонтаж старой вывески и установка новой. Стадион получит название легендарного клуба, имя ЦСКА будет размещено на фасадах строения.

    Автор: Софья Куликова
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