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Движение на центральных улицах Москвы ограничат 9 августа
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    Движение на центральных улицах Москвы ограничат 9 августа

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    Движение на центральных улицах Москвы ограничат 9 августа

    Москва, 9 августа. Движение в Малом Кисельном переулке в центре Москвы перекроют 9 августа. Ограничения связаны с проведением ведомственного мероприятия. Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.

    В связи с проведением расширенного заседания коллегии прокуратуры Московской области движение транспорта в Малом Кисельном переулке на участке от Рождественского бульвара до Большого Кисельного переулка будет перекрыто до 18.00.

    Также 10 августа с 10.00 до 14.00 для проезда закроют участок Большой Татарской улицы от Старого Толмачевского до Малого Татарского переулка из-за проведения религиозного мероприятия.

    Кроме того, 10 августа с 10.30 до 12.00 на юго-западе города будут введены ограничения движения на улице Каховке на участке от дома №12б до улицы Болотниковской. На Перекопской улице нельзя будет проехать от дома №18 до дома №5.

    Автор: Софья Куликова
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