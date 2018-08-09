Эксперт ОЭСР высоко оценил московскую систему образования

Москва, 9 августа. Развитие столичных школ и качество образования обсудили на встрече мэр Москвы Сергей Собянин и специальный советник по вопросам политики в области образования генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер. Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

По словам Шляйхера, система образования Москвы представляет большой интерес. Особое внимание специальный советник уделил «Московской электронной школе». Также он отметил, что важной задачей остается развитие социального и эмоционального интеллекта учеников.

«Физика, математика всегда были, безусловно, важными школьными предметами, но творческое мышление, критическое мышление, умение работать в группе, брать ответственность за результаты своей работы — вот что становится очень важным в современном мире», — заявил Андреас Шляйхер.

Согласно тестированию международной программы PISA, московские школьники входят в шестерку лучших в мире по уровню читательской и математической грамотности, при этом 63% школьников показали результаты, сопоставимые с тройкой лидирующий мировых образовательных систем.