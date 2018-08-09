Археологи обнаружили церковный престол XIX века в центре Москвы

Москва, 9 августа. На Новослободской улице на месте разрушенной церкви Трех Святителей обнаружили элементы церковного престола и предметы быта. Археологи обнаружили артефакт в алтарной части храма.

Престол сильно разрушен, разобрали его намерено во время сноса храма в 1930-м году. Место расположения престола представляет из себя квадратный проем в черновом полу, вымощенный кирпичом. В советское время над престолом надстроили кирпичный мост, где располагалась танцплощадка.

Кроме того, во время раскопок в Малом Златоустинском переулке были обнаружены предметы быта XVII–XIX веков. Среди них частично сохранившиеся украшения, литая пуговица-гирька, обувная подкова и другие предметы.

Ранее департамент культурного наследия признал руины церкви Трех Святителей объектом культурного наследия. Все раскопки проводятся под наблюдением археологов.