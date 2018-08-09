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Движение поездов на «оранжевой» ветке метро Москвы введено в график после сбоя
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    Движение поездов на «оранжевой» ветке метро Москвы введено в график после сбоя

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    Движение поездов на «оранжевой» ветке метро Москвы введено в график после сбоя

    Москва, 9 августа. Движение поездов на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена вернулось в график после сбоя, из-за которого был увеличен интервал движения. Об этом сообщает пресс-служба метро Москвы в Twitter.

    Ранее стало известно, что поезда на «оранжевой» ветке метро двигаются с увеличенным интервалом из-за сбоя. В пресс-службе метро сообщили, что изменения в графике были вызваны техническими причинами.

    Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, причиной сбоя стала поломка поезда. Неисправный поезд практически остановил движение поездов на полчаса на участке от станции «Теплый стан» до станции «Беляево». Сломанный состав сняли с линии, после чего движение было восстановлено.

     

    Автор: Софья Куликова
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