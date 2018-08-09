Количество машин в столице сократилось на 10% благодаря такси

Москва, 9 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что такси в столице пользуются около 700 тысяч пассажиров, благодаря чему количество личных автомобилей сократилось на 10%. Об этом градоначальник рассказал на пленарной сессии VI Международного Евразийского форума «Такси».

По словам мэра, такси занимает скромное место по объему пассажиров: из 20 млн человек, которые каждый день передвигаются по городу, 700 тысяч пользуются такси. При этом количество личного транспорта сокращается на 10%. Это один балл пробок на дорогах, а также увеличение скорости и комфорта движения в городе.

Значительным шагом в развитии столичного такси, по словам градоначальника, стало регулирование парковочного пространства в центре города. Благодаря порядку на парковках поездки стали прогнозируемыми и предсказуемыми, а пространство на дорогах свободным.

Кроме того, общественный транспорт получил выделенные полосы, что стало шоком для автомобилистов, но, тем не менее, данные меры дали конкурентное преимущество такси.

Также мэр отметил, что московский парк такси состоит из обновленных машин, примерно половина из них приобретены с помощью субсидий.