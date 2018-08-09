Самый большой памп-трек построят в парке 850-летия Москвы

Москва, 9 августа. Самая большая площадка для тренировок велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и райдеров на самокатах откроется в парке 850-летия Москвы. На площади в 5 тысяч квадратных метров расположатся четыре трассы общей протяженность 700 метров для спортсменов разного уровня подготовки.

Дизайн и конфигурацию трасс разрабатывали при участии профессиональных спортсменов и местных жителей. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Для начинающих спортсменов построят трассу длиной 65 метров, для более опытных – трассу в виде бабочки протяжностью 112 метров. Самый сложный участок будет иметь длину 210 метров.

На данный момент специалисты приступили к укладке основания трассы. Работы ведутся в рамках третьего этапа комплексного благоустройства парка 850-летия Москвы.