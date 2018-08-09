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Самый большой памп-трек построят в парке 850-летия Москвы
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    Самый большой памп-трек построят в парке 850-летия Москвы

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    Самый большой памп-трек построят в парке 850-летия Москвы

    Москва, 9 августа. Самая большая площадка для тренировок велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и райдеров на самокатах откроется в парке 850-летия Москвы. На площади в 5 тысяч квадратных метров расположатся четыре трассы общей протяженность 700 метров для спортсменов разного уровня подготовки.

    Дизайн и конфигурацию трасс разрабатывали при участии профессиональных спортсменов и местных жителей. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

    Для начинающих спортсменов построят трассу длиной 65 метров, для более опытных – трассу в виде бабочки протяжностью 112 метров. Самый сложный участок будет иметь длину 210 метров.

    На данный момент специалисты приступили к укладке основания трассы. Работы ведутся в рамках третьего этапа комплексного благоустройства парка 850-летия Москвы.

    Автор: Софья Куликова
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