Руководитель штаба Сергея Собянина Константин Ремчуков презентовал агитационную программу

Москва, 9 августа. Политик и журналист Константин Ремчуков, руководитель штаба действующего мэра Москвы Сергея Собянина, презентовал агитационную программу. Современные технологии дополненной и виртуальной реальности, будки гласности, робот-волонтер — все это будет задействовано в масштабной агитации.

Для 10 000 волонтеров, средний возраст которых — 31 год, провели 115 обучающих мероприятий, в том числе обучили правилам поквартирного обхода избирателей. Именно эти получившие специальную подготовку люди станут главными помощниками действующего мэра. Волонтеры выйдут на поквартирные обходы, пикеты в городе, проведут встречи во дворах. Каждого из волонтеров можно легко узнать на улицах столицы: все они будут одеты в фирменные футболки и снаряжены яркими рюкзаками, а вместо бейджа будут носить значок «Я волонтер».

Активная агитационная программа начнется 13 августа. Благодаря встречам кандидата с населением в предвыборную программу вошли более 1500 предложений. Свыше 800 просьб и наказов уже реализовано.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября 2018 года в единый день голосования.