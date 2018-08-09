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Экскурсии московского метро посетили 43 тысячи человек
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    Экскурсии московского метро посетили 43 тысячи человек

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    Экскурсии московского метро посетили 43 тысячи человек

    Москва, 9 августа. Московский метрополитен ежедневно проводит экскурсии по станциям, на которых рассказывают об истории развития метрополитена, особенностях строительства и секретах подземки. С начала года экскурсии посетили более 43 тысяч москвичей и туристов. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Москвы.

    С начала года Центр профориентации Московского метрополитена посетили 41 тысяч человек, а на экскурсиях бюро «Метротур» побывали 2,5 тысячи человек. Всего было проведено 555 экскурсий.

    Метрополитен Москвы знакомит пассажиров с подземкой с 2015 года. За это время более 150 тысяч человек посетили экскурсии в метро и музее. Метрополитен проводит три вида экскурсий: первая включает путешествие по разным станциям и лекции по истории памятников архитектуры. Второй вид предполагает посещение закрытых станций подземки, а третий – уникальные ночные экскурсии.

    Автор: Софья Куликова
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