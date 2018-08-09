Подмосковный авиамодельный клуб расширится к новому учебному году

Красногорск, 9 августа. К началу нового учебного года в авиамодельном клубе «Зигзаг» подготовят 40 мест. Клуб находится в школе №3 поселка Нахабино в Красногорске.

Руководитель клуба «Зигзаг» Андрей Кушнир рассказал, что новые места позволят привлечь еще больше детей на занятия. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также глава клуба отметил, что в данный момент проводятся ремонтные работы основного помещения клуба. Ремонтировать здание клуба помогают ученики старших групп. К началу учебного года будет готов еще один кабинет для занятий творчеством и спортом.