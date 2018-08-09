Меню
Общество
Подмосковный авиамодельный клуб расширится к новому учебному году
Общество
Самый большой памп-трек построят в парке 850-летия Москвы
Следующая новость
Загрузка...

    Подмосковный авиамодельный клуб расширится к новому учебному году

    109

    Подмосковный авиамодельный клуб расширится к новому учебному году

    Красногорск, 9 августа. К началу нового учебного года в авиамодельном клубе «Зигзаг» подготовят 40 мест. Клуб находится в школе №3 поселка Нахабино в Красногорске.

    Руководитель клуба «Зигзаг» Андрей Кушнир рассказал, что новые места позволят привлечь еще больше детей на занятия. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Также глава клуба отметил, что в данный момент проводятся ремонтные работы основного помещения клуба. Ремонтировать здание клуба помогают ученики старших групп. К началу учебного года будет готов еще один кабинет для занятий творчеством и спортом.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.