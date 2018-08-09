Пристань с двумя пляжами появится на территории жилого комплекса в Москве

Москва, 9 августа. На территории нового жилого комплекса на западе Москвы построят пристань с двумя пляжами и пешеходную зону. Благоустроенная зона появится в ЖК «Мякинино парк».

Новый жилой комплекс построят в двух километрах от МКАД по Новорижскому шоссе на участке между станциями метро «Мякинино» и «Строгино». Застройщик планирует создать место для отдыха и прогулок в естественной среде на территории жилого комплекса.

У водоема появятся пристань и два пляжа, а на косе будет создан бульвар с прогулочной зоной. На территории ЖК предусмотрены четыре остановки общественного транспорта и объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщает РИАМО.

Согласно проекту, на участке построят корпуса переменной этажности от 15 до 25 этажей. Всего реализуют 180 тысяч квадратных метров жилья. Планируется, что первая очередь ЖК будет сдана в конце 2021 года.