Меню
Общество
Завершилось строительство второго тоннеля между станциями метро Москвы «Лефортово» и «Авиамоторная»
Весь мир
Власти Аргентины отказались легализовать аборты
Следующая новость
Загрузка...

    Завершилось строительство второго тоннеля между станциями метро Москвы «Лефортово» и «Авиамоторная»

    45

    Завершилось строительство второго тоннеля между станциями метро Москвы «Лефортово» и «Авиамоторная»

    Москва, 9 августа. В Москве завершилось строительство второго перегонного тоннеля между станциями «Лефортово» и «Авиамоторная» на Большой кольцевой линии.

    Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что завершилась проходка левого тоннеля от станции «Лефортово» до «Авиамоторная» на БКЛ. Правый тоннель сдали за неделю до этого.

    Градоначальник отметил, что работы проходили в сложных условиях. Участок трассы проложен под железнодорожными путями. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

    Первые пять станций Большой кольцевой линии открылись в феврале 2018 года. Всего планируется построить 31 станцию. Длина линии достигнет 70 километров.

     

     

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.