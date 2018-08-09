Завершилось строительство второго тоннеля между станциями метро Москвы «Лефортово» и «Авиамоторная»

Москва, 9 августа. В Москве завершилось строительство второго перегонного тоннеля между станциями «Лефортово» и «Авиамоторная» на Большой кольцевой линии.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что завершилась проходка левого тоннеля от станции «Лефортово» до «Авиамоторная» на БКЛ. Правый тоннель сдали за неделю до этого.

Градоначальник отметил, что работы проходили в сложных условиях. Участок трассы проложен под железнодорожными путями. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Первые пять станций Большой кольцевой линии открылись в феврале 2018 года. Всего планируется построить 31 станцию. Длина линии достигнет 70 километров.