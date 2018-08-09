Завершилось строительство второго тоннеля между станциями метро Москвы «Лефортово» и «Авиамоторная»
Москва, 9 августа. В Москве завершилось строительство второго перегонного тоннеля между станциями «Лефортово» и «Авиамоторная» на Большой кольцевой линии.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что завершилась проходка левого тоннеля от станции «Лефортово» до «Авиамоторная» на БКЛ. Правый тоннель сдали за неделю до этого.
Градоначальник отметил, что работы проходили в сложных условиях. Участок трассы проложен под железнодорожными путями. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Первые пять станций Большой кольцевой линии открылись в феврале 2018 года. Всего планируется построить 31 станцию. Длина линии достигнет 70 километров.
Сегодня завершилась проходка левого тоннеля между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная" на #БКЛ. Правый тоннель сделали неделей раньше. Работа шла в сложных грунтах, кое-где пришлось вести трассу под железнодорожными путями. Участок готов, строим станции. pic.twitter.com/FdMc0rW85o— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 августа 2018 г.