Московский НПЗ уменьшил воздействие на окружающую среду в два раза

Москва, 9 августа. В Москве 8 августа прошел круглый стол по проблемам экологии под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. На заседании обсудили реконструкцию Московского нефтеперерабатывающего завода.

По словам градоначальника, с 2010 года завод претерпел значительные изменения. Благодаря реконструкции завод снизил выбросы в два раза. Однако работы по усовершенствованию предприятия продолжаются. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Главный эколог завода Юрий Ерохин отметил, что МНПЗ выпускает топливо класса Евро-5, что позволило снизить общий выброс на 23%. Также эколог сообщил, что завод запустит комбинированную перерабатывающую установку, которая сможет заменить шесть старых. Новая установка уменьшит количество выбросов на 1,5 тысяч тонн.