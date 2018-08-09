Меню
Общество
Метро Москвы выпустит проездной к фестивалю «Времена и эпохи»
Общество
Простуженным детям россиян запретят ходить в школы и детские сады
Следующая новость
Загрузка...

    Метро Москвы выпустит проездной к фестивалю «Времена и эпохи»

    33

    Метро Москвы выпустит проездной к фестивалю «Времена и эпохи»

    Москва, 9 августа. Московский метрополитен выпустит проездной билет «Единый» с новым дизайном. Проездной посветят фестивалю истории «Времена и эпохи», который пройдет с 10 по 22 августа в Москве.

    Проездной с новым дизайном поступит в продажу 10 августа. На лицевой стороне проездного появится надпись: «Времена и эпохи». Также билет будет украшен орнаментом в виде струнных музыкальных инструментов, монет и головных уборов.

    Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве уже в восьмой раз. Мероприятия пройдут на 30 площадках в разных районах города. Гости фестиваля смогут посетить реконструкции исторических событий, ремесленные мастер-классы и поиграть в старинные игры.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.