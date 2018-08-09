Метро Москвы выпустит проездной к фестивалю «Времена и эпохи»

Москва, 9 августа. Московский метрополитен выпустит проездной билет «Единый» с новым дизайном. Проездной посветят фестивалю истории «Времена и эпохи», который пройдет с 10 по 22 августа в Москве.

Проездной с новым дизайном поступит в продажу 10 августа. На лицевой стороне проездного появится надпись: «Времена и эпохи». Также билет будет украшен орнаментом в виде струнных музыкальных инструментов, монет и головных уборов.

Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве уже в восьмой раз. Мероприятия пройдут на 30 площадках в разных районах города. Гости фестиваля смогут посетить реконструкции исторических событий, ремесленные мастер-классы и поиграть в старинные игры.