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В Москве 1,8 тысяч пар сыграют свадьбу в День города
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    В Москве 1,8 тысяч пар сыграют свадьбу в День города

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    В Москве 1,8 тысяч пар сыграют свадьбу в День города

    Москва, 9 августа. Около 1,8 тысяч пар приняли решение зарегистрировать свой брак в День города Москвы. Во время торжественных церемоний 7 и 8 сентября молодожены услышат не только марша Мендельсона, но и гимн города Москвы.

    Отделы ЗАГС и дворы бракосочетаний проведут торжественные регистрации 7 и 8 сентября, 9 сентября отдела ЗАГС дворцы бракосочетания не работают.  По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, 7 и 8 сентября брак планируют заключить 1865 пар. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

    В День города улицы и площади украшают поздравительными открытками и живыми цветами. Праздничный антураж создает особую атмосферу для молодоженов. В Москве пройдут концерты, спектакли и ярмарки.

    Автор: Софья Куликова
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