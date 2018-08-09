В Москве 1,8 тысяч пар сыграют свадьбу в День города

Москва, 9 августа. Около 1,8 тысяч пар приняли решение зарегистрировать свой брак в День города Москвы. Во время торжественных церемоний 7 и 8 сентября молодожены услышат не только марша Мендельсона, но и гимн города Москвы.

Отделы ЗАГС и дворы бракосочетаний проведут торжественные регистрации 7 и 8 сентября, 9 сентября отдела ЗАГС дворцы бракосочетания не работают. По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, 7 и 8 сентября брак планируют заключить 1865 пар. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В День города улицы и площади украшают поздравительными открытками и живыми цветами. Праздничный антураж создает особую атмосферу для молодоженов. В Москве пройдут концерты, спектакли и ярмарки.