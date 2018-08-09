В Москве вступают в силу новые ограничения движения

Москва, 9 августа. Движение ограничат на участке Звенигородского шоссе возле дома №13 с 16 июля по 28 августа. На участке будут проводиться инженерные работы. Ограничение вводят на одной полосе движения, проезд транспорта будет осуществляться по временному уширению. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра Транспортного комплекса столицы.

На северо-востоке столицы движение ограничат на участке улицы Летчика Бабушкина от дома №9 корпус 1 до дома №5. Проезд будет закрыт с 11 по 31 августа и с 11 сентября по 1 ноября в связи с реконструкцией коммуникаций. Об этом сообщает РИАМО.

На участке Барвихинской улицы около дома №13 корпус 2 ограничат движение с 13 по 25 августа и с 10 по 30 сентября. На участке проведут работы по подключению инженерных сетей.