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Общество
Обогнали Пекин: Собянин рассказал о стремительном темпе изменений в Москве
Общество
Обогнали Пекин: Собянин рассказал о стремительном темпе изменений в Москве
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    Обогнали Пекин: Собянин рассказал о стремительном темпе изменений в Москве

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    Обогнали Пекин: Собянин рассказал о стремительном темпе изменений в Москве

    Москва, 9 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как изменилось отношение его западных коллег за последние годы. По словам Собянина, если в 2011 году на мэра Москвы смотрели снисходительно, то сейчас западные коллеги испытывают зависть и не верят такому колоссальному изменению. Об этом Собянин рассказал в интервью МИА «Россия сегодня».

    Как сообщил градоначальник, в последнем рейтинге городов по динамике развития Москва заняла первая место, обогнав Пекин. На выставке реставрации памятников архитектуры «Denkmal, Россия — Москва» столица России представила 900 отреставрированных памятников. Рекордное число отреставрированных объектов вызвало недоумение и зависть со стороны властей европейских городов.

    Автор: Софья Куликова
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