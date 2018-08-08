Доходный дом крестьянина Бочарова стал объектом культурного наследия в Москве

Москва, 8 августа. Доходный дом крестьянина Федора Бочарова на Гоголевском бульваре в Москве признан объектом культурного наследия регионального значения. Здание было возведено в 1902-1904 годах по проекту модерниста Льва Кекушева.

Дом имеет четыре этажа, нежилой подвал и проездную арку. Его фасад украшает лепнина с изображением сов и египетских масок. Первый этаж здания был отведен под магазин.

Впоследствии дом переделывался. Сын купца заказал архитектору Константину Бурову перепроектировать здание, чтобы придать ему больше целостности. Несмотря на это, первоначальный внешний облик, задуманный Кекушевым, сохранился до наших дней. Отличительной чертой дома Бочарова стали простенки между окнами.

Отметим, что после революции здание отдали под коммуналки, а в девяностых годах здесь разместили офисы, сообщает издание «ПолитРоссия».