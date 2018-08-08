Горизбирком готовится ко второму туру выборов мэра Москвы

Москва, 8 августа. Горибзирком зарезервировал в бюджете столицы средства на проведение второго тура выборов мэра Москвы. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов направил соответствующий запрос в Горизбирком. Из ответа комиссии следует, что резервирование средств на проведение второго тура выборов предусмотрено избирательным кодексом Москвы.

На должность мэра будет назначен кандидат, набравший более 50% голосов. Однако если никто из претендентов на должность не преодолеет этот порог, то будет проведен второй тур голосования. Во втором туре примут участие только два кандидата, которые набрали больше всего голосов по результатам первого тура.

Как рассказал председатель Общероссийской организации «Садоводы России», экс-депутат Госдумы Андрей Туманов в интервью «ПолитЭксперту», второй тур выборов предусмотрен законодательством, средства на второй тур выделяются в соответствии с требованием закона.

По мнению Туманова, власти Москвы максимально повысили прозрачность процедуры, а также сделали голосование доступным. Впервые будут задействованы избирательные участки для дачников, расположенные в подмосковных СНТ, а также в соседних регионах.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Второй тур назначен на 23 сентября.