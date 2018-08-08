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Известный шоумен погиб в Москве, выпав из окна отеля
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    Известный шоумен погиб в Москве, выпав из окна отеля

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    Известный шоумен погиб в Москве, выпав из окна отеля

    Москва, 8 августа. Известный шоумен Александр Чевгун погиб при неизвестных обстоятельствах, выпав из окна двадцать пятого этажа московского отеля «Измайлово». Как рассказали Федеральному агентству новостей, его тело было обнаружено на козырьке четвертого этажа.  От полученных травм мужчина скончался на месте.

    В ближайшее время специалисты проверят кровь шоумена на наличие алкоголя, чтобы выяснить, был ли он пьян в момент смерти. Согласно предварительным данным, Чевгун приехал в Москву из Саранска. В отель он заселился во вторник. Напомним, что Александр Чевгун был ведущим спортивных и танцевальных программ.

    Автор: Антон Соколов
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