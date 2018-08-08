Фестиваль Турции пройдет в столице с 10 по 12 августа

Москва, 8 августа. Фестиваль Турции в Москве пройдет уже во второй раз. Ожидается, что в этом году мероприятие посетят более 150 тысяч человек. Фестиваль состоится 10-12 августа в парке «Красная пресня».

По словам организаторов фестиваля, в прошлом году фестиваль Турции посетили 150 тысяч человек, в этом году ожидается никак не меньше. На мероприятии будут представлены декоративные застройки в виде достопримечательностей Турции, также на фестивале выступят 150 турецких артистов.

Полномочный посол Турции в России Хюсейин Дириоз отметил, что такого рода мероприятия способствуют укреплению отношений между двумя странами и народами.

Гости фестиваля примут участие в уроках турецкого языка, попробуют блюда национальной кухни, а также поучаствуют в розыгрыше 100 ваучеров на проживание в отелях Турции.