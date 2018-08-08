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Москва выставит на торги 26 помещений под малый бизнес
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    Москва выставит на торги 26 помещений под малый бизнес

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    Москва выставит на торги 26 помещений под малый бизнес

    Москва, 8 августа. Власти Москвы выставят на торги 26 объектов недвижимости для малого и среднего бизнеса. Начальная арендная ставка на таких торгах будет в два раза ниже, чем обычно. Начальная ставка для малого и среднего бизнеса составит 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

    По словам руководителя департамента Максима Гамана, в августе Москва выставит на торги 110 объектов нежилого фонда общей площадью 24 тысяч квадратных метров. Из них 26 объектов передадут в аренду малому и среднему бизнесу.

    По данным департамента, объекты расположены на севере столицы, в центре и в юго-восточной части города.

    Автор: Софья Куликова
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