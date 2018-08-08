Москвичи смогут пройти медосмотр в городских парках

Москва, 8 августа. Жители Москвы смогут проверить свое здоровье в городских парках. Профилактические осмотры будут проводить врачи больницы им. В.Виноградова весь август в рамках дней здоровья. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Дни здоровья состоятся 18 и 25 августа. Врачи развернут мини-госпиталь в Парке 70-летия Победы и в парке «Усадьба Воронцово». Консультации проведут терапевты, кардиологи и неврологи. Кроме того, регулярные встречи в московских двориках будут продолжаться до 4 сентября. Жители близлежащих домов получат консультации специалистов и смогут записаться на прием в больницу.

Акция проводится в честь 60-летия больницы. Пройти профилактический осмотр может любой желающий.