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Москвичи смогут пройти медосмотр в городских парках
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    Москвичи смогут пройти медосмотр в городских парках

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    Москвичи смогут пройти медосмотр в городских парках

    Москва, 8 августа. Жители Москвы смогут проверить свое здоровье в городских парках. Профилактические осмотры будут проводить врачи больницы им. В.Виноградова весь август в рамках дней здоровья. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

    Дни здоровья состоятся 18 и 25 августа. Врачи развернут мини-госпиталь в Парке 70-летия Победы и в парке «Усадьба Воронцово». Консультации проведут терапевты, кардиологи и неврологи. Кроме того, регулярные встречи в московских двориках будут продолжаться до 4 сентября. Жители близлежащих домов получат консультации специалистов и смогут записаться на прием в больницу.

    Акция проводится в честь 60-летия больницы. Пройти профилактический осмотр может любой желающий.

    Автор: Софья Куликова
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