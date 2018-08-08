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Стадион «Динамо» в Москве откроют до конца 2018 года
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    Стадион «Динамо» в Москве откроют до конца 2018 года

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    Стадион «Динамо» в Москве откроют до конца 2018 года

    Москва, 8 августа. Стадион «Динамо» откроется после реконструкции до конца 2018 года. Обновленный стадион сможет вместить более 26 тысяч человек на большой арене. Возле стадиона построят спортивных комплекс. Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

    На стадионе «Динамо» появятся большая и малая арены. Первая будет вмещать 26 тысяч человек, а вторая рассчитана на проведение хоккейных и баскетбольных матчей, а также концертов. Фасады стадиона украшают копии барельефов, сделанные скульптором Сергеем Меркуровым.

    По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в столице открыты четыре стадиона международного класса. Пятый – «Динамо» — откроется до конца года.

    Автор: Софья Куликова
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