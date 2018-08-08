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Власти Москвы выдали разрешения на строительство 50 млн квадратных метров недвижимости
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    Власти Москвы выдали разрешения на строительство 50 млн квадратных метров недвижимости

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    Власти Москвы выдали разрешения на строительство 50 млн квадратных метров недвижимости

    Москва, 8 августа. В Москве выданы разрешения на строительство 51 млн квадратных метров недвижимости. Учитывая объемы строительства в год, разрешений хватит на пять лет вперед. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

    По словам руководителя департамента Сергея Левкина, департамент выдал разрешения на строительство недвижимости общей площадью 51 млн квадратных метров. При это ежегодно в столице строится около 8 млн квадратных метров, из них 3 млн квадратных метров – жилье. Таким образом, стройкомплекс обеспечен работой еще на пять лет.

    Также отмечается, что соотношение объектов жилой недвижимости и социальной изменилось за последнее время. В столице стали больше вводить социальные объекты недвижимости.

    Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что с начала 2018 года в столице ввели в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров недвижимости. Полученные разрешения позволят сохранить существующие темпы ввода в ближайшие годы.

    Автор: Софья Куликова
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