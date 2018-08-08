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Общество
Около 130 лифтов заменили в жилых домах на юго-востоке Москвы
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    Около 130 лифтов заменили в жилых домах на юго-востоке Москвы

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    Около 130 лифтов заменили в жилых домах на юго-востоке Москвы

    Москва, 8 августа. С начала 2018 года в жилых домах на юго-востоке столицы появились 127 новых лифтов в рамках программы капитального ремонта. До конца года новые лифты установят в 50 жилых домах ЮВАО.

    По данным комплекса городского хозяйства Москвы, новые лифты оснащены частотно-регулируемым приводом, поэтому они останавливаются плавно и точно, при этом экономя до 40% электроэнергии.

    Кроме того, каждый лифт оснащен надписями шрифтом Брайля для слабовидящих жильцов. Также в новых лифтах появились световая индикация и звуковое оповещение.

    На данный момент в программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах более 27 тысяч домов. Программа реализуется в столичном регионе с 2015 года.

    Автор: Софья Куликова
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