Около 130 лифтов заменили в жилых домах на юго-востоке Москвы

Москва, 8 августа. С начала 2018 года в жилых домах на юго-востоке столицы появились 127 новых лифтов в рамках программы капитального ремонта. До конца года новые лифты установят в 50 жилых домах ЮВАО.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, новые лифты оснащены частотно-регулируемым приводом, поэтому они останавливаются плавно и точно, при этом экономя до 40% электроэнергии.

Кроме того, каждый лифт оснащен надписями шрифтом Брайля для слабовидящих жильцов. Также в новых лифтах появились световая индикация и звуковое оповещение.

На данный момент в программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах более 27 тысяч домов. Программа реализуется в столичном регионе с 2015 года.