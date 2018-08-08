Ночной автобусный маршрут свяжет центр Москвы и аэропорт «Внуково»

Москва, 8 августа. Ночной автобус до аэропорта «Внуково» начнет курсировать 1 сентября текущего года. Автобус будет отправляться из центра Москвы от станции метро «Китай-город». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Через несколько дней свой ночной маршрут получит Внуково. Автобус Н11 свяжет аэропорт с метро «Китай-Город», — написал градоначальник в личном блоге.

Кроме того, автобус проследует от станции «Китай-город» до Комсомольской площади, чтобы забрать пассажиров с железнодорожных вокзалов. Автобус доедет до Уссурийской улицы в ВАО.

На данный момент наибольшей популярностью пользуется ночной маршрут от аэропорта «Шереметьево» до Озерной улицы. Всего в столице курсируют 12 ночных автобусов, восемь из них отправляются от станции метро «Китай-город». Каждую ночь автобусными маршрутами пользуются до пять тысяч человек.