Меню
Общество
Клад с монетами времен Бориса Годунова обнаружили в Подмосковье
Украина
На Украине нашли мертвым лидера отряда, восстанавливающего советские памятники
Следующая новость
Загрузка...

    Клад с монетами времен Бориса Годунова обнаружили в Подмосковье

    220

    Клад с монетами времен Бориса Годунова обнаружили в Подмосковье

    Московская область, 8 августа. Археологи обнаружили в Павлово-Посадском районе Московской области клад с монетами времен Ивана Грозного и Бориса Годунова. Глиняный горшочек с серебряными монетами нашли во время подготовительных работ для возведения трассы у Павловского Посада.

    По словам специалистов Института археологии РАН, уникальность клада заключается в том, что он очень хорошо сохранился – ни одна монета из клада не была утеряна. Сосуд 400 лет пролежал под землей. В сосуде хранились денежные сбережения – 6 рублей 23 копейки, что довольно много по тем временам.

    Большая часть монет отчеканена во время правления Бориса Годунова, значит клад закопали в начале XVII века. При этом монеты совсем новые, скорее всего клад собрали после удачной сделки. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    После изучения находку передадут в государственный музей Москвы.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.