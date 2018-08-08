Клад с монетами времен Бориса Годунова обнаружили в Подмосковье

Московская область, 8 августа. Археологи обнаружили в Павлово-Посадском районе Московской области клад с монетами времен Ивана Грозного и Бориса Годунова. Глиняный горшочек с серебряными монетами нашли во время подготовительных работ для возведения трассы у Павловского Посада.

По словам специалистов Института археологии РАН, уникальность клада заключается в том, что он очень хорошо сохранился – ни одна монета из клада не была утеряна. Сосуд 400 лет пролежал под землей. В сосуде хранились денежные сбережения – 6 рублей 23 копейки, что довольно много по тем временам.

Большая часть монет отчеканена во время правления Бориса Годунова, значит клад закопали в начале XVII века. При этом монеты совсем новые, скорее всего клад собрали после удачной сделки. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После изучения находку передадут в государственный музей Москвы.