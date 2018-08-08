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Росреест поставил на учет более 20 домов по реновации в Москве
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    Росреест поставил на учет более 20 домов по реновации в Москве

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    Росреест поставил на учет более 20 домов по реновации в Москве

    Москва, 8 августа. Управление Росреестра с начала 2018 года поставило на кадастровый учет 21 дом по программе реновации. Общая площадь жилья составила 402 тысячи квадратных метров.

    Большая часть учтенных домов располагаются в СВАО: три дома на улице Летчика Бабушкина, два – на Полярной улице и еще по одному дому – в Заревом проезде, проездах Шокальского и Дежнева. На юго-западе столицы внесены пять домов: на улице Изюминской и Дмитрия Ульянова по два дома и один дом на улице Профсоюзной. В ЗАО в перечень вошли пять новостроек, на юго-востоке – два дома, а в южной части города представлен один дом. Почти половина квартир в домах двухкомнатные, еще 36%  — однокомнатные , а 15%  — трехкомнатные. Об этом сообщает РИАМО.

    По словам главы управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, жилье по реновации находится на особом контроле Росреестра, а срок регистрации прав недвижимости по реновации сокращен до трех дней.

    Автор: Софья Куликова
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