Росреест поставил на учет более 20 домов по реновации в Москве

Москва, 8 августа. Управление Росреестра с начала 2018 года поставило на кадастровый учет 21 дом по программе реновации. Общая площадь жилья составила 402 тысячи квадратных метров.

Большая часть учтенных домов располагаются в СВАО: три дома на улице Летчика Бабушкина, два – на Полярной улице и еще по одному дому – в Заревом проезде, проездах Шокальского и Дежнева. На юго-западе столицы внесены пять домов: на улице Изюминской и Дмитрия Ульянова по два дома и один дом на улице Профсоюзной. В ЗАО в перечень вошли пять новостроек, на юго-востоке – два дома, а в южной части города представлен один дом. Почти половина квартир в домах двухкомнатные, еще 36% — однокомнатные , а 15% — трехкомнатные. Об этом сообщает РИАМО.

По словам главы управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, жилье по реновации находится на особом контроле Росреестра, а срок регистрации прав недвижимости по реновации сокращен до трех дней.