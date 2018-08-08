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Учебный год в столичных школах начнется 3 сентября
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    Учебный год в столичных школах начнется 3 сентября

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    Учебный год в столичных школах начнется 3 сентября

    Москва, 8 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году занятия в московских школах начнутся 3 сентября. Так как 1 сентября выпадает на субботу, то начало учебного года переносится на понедельник, 3 сентября.

    По словам градоначальника, в Москве уже несколько лет суббота является неучебным днем. Первая суббота сентября не станет исключениям, школьники 3 сентября будут отдыхать и наслаждаться каникулами. Собянин посоветовал школьникам догуливать теплые дни в парках или на дачах. Об этом сообщает РИАМО.

    Также мэр отметил что для тех, кто особенно соскучился по школе, с 30 августа по 2 сентября пройдет международный форум «Город образования». На ВДНХ выступят более 200 российских и зарубежных спикеров. На форуме обсудят перспективы развития образования и повестку 2018 года.

    Автор: Софья Куликова
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