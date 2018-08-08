Станцию метро Москвы «Улица Народного Ополчения» украсят портретами героев войны

Москва, 8 августа. Москомархитектура утвердила облик новой станции метро Москвы «Улица Народного Ополчения». Вестибюль станции будет украшен черно-белыми фотографиями с изображением горожан, которые в годы Великой Отечественной войны встали на защиту города.

Станция западного участка Большой кольцевой линии появится в районе Хорошево-Мневники. Согласно проекту станции, интерьер украсят фотографии и панно из архива Государственного музея обороны Москвы. На фотографиях изображены горожане разных возрастов и профессий, которые встали на защиту города в 1941 году. Всего в вестибюле разместят 12 изображений. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, платформа станции будет выполнена в светлых тонах, а пол сделают из темно-серого гранита. Колонны на платформе украсят светодиодными светильниками. Надземный вестибюль выполнят из погодоустойчивого стекла.