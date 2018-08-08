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Доходный дом на Гоголевском бульваре в Москве признан памятником архитектуры
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    Доходный дом на Гоголевском бульваре в Москве признан памятником архитектуры

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    Доходный дом на Гоголевском бульваре в Москве признан памятником архитектуры

    Москва, 8 августа. Доходный дом семьи Бочаровых на Гоголевском бульваре признан объектом культурного наследия. Здание начала ХХ века внесли в список памятников архитектуры. Дом построен по проекту архитектора Льва Кекушева.

    Четырехэтажное кирпичное здание выполнено в стиле модерн, на фасаде сохранилась лепнина в виде летящих сов и египетских масок. Дом был построен в 1902-1904 года, на верхних этажах здания располагались просторные квартиры, а первый этаж использовался под магазин. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

    После революции 1917 года просторные квартиры были переоборудованы под коммунальные. А с 90-х годов ХХ века строение использовали под офисные помещения.

    Автор: Софья Куликова
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