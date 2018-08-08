Велопрокат в Москве побил рекорд прошлого года

Москва, 8 августа. С начала прокатного сезона в Москве совершено 2,5 млн поездок на велосипедах прокатной станции. За три месяца москвичи и гости столицы воспользовались услугами прокатной станции больше, чем за весь сезон прошлого года. В прошлом году с апреля по ноябрь москвичи брали в аренду велосипеды 2,4 млн раз.

В этом году сезон открылся 26 апреля и стал шестым сезоном в столице. На данный момент в столице работают 430 станций, где размещены 4 тысячи велосипедов. Пункты проката установлены вблизи станций метро и МЦК, около парков и в спальных районах.

Прокат велосипедов работает в столице с 2013 года. Каждый год количество прокатных станций увеличивается на 50, также каждый сезон закупают 500 новых велосипедов. В Москве ведется активное обустройство инфраструктуры для велосипедистов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Кроме того, теперь в аренду можно взять не только велосипед, но и более компактный самокат. Сейчас в столице доступны более 2,5 тысяч прокатных самокатов.