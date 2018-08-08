Три автомобиля столкнулись на МКАД, есть пострадавшие

Москва, 8 августа. Утром в среду на 20 километре внешней стороны МКАД столкнулись три легковых автомобиля. По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека.

Как стало известно ФАН, ДТП произошло около 05.15 утра. Автомобили получили серьезные повреждения и вмятины. Одна из машин в результате аварии практически полностью лишилась передней части.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они устанавливают обстоятельства ДТП. Из-за аварии три полосы МКАД были перекрыты.