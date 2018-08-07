Алибасов объяснил, почему нужно обязательно идти на выборы мэра Москвы

Санкт-Петербург, 7 августа. Музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов призвал всех пойти на выборы мэра Москвы. По мнению бессменного руководителя поп-группы «На-На», это стоит сделать потому, что на них, по сути, будет решаться судьба столицы.

Алибасов обратил внимание, что каждый москвич, кому не безразлична судьба своего города, обязательно должен высказать свою точку зрения на выборах.

«Сегодняшняя Москва — это город, равному которому нет в мире, — подчеркнул продюсер. — И его судьба мне не безразлична».

Алибасов также отметил, что сам ни разу в жизни не пропускал выборы.

Продюсер напомнил, что за последние десятилетия Москва преобразилась до неузнаваемости.

«Сегодня это город, равному которому нет в мире», — сказал он, добавив, что российская столица также стала городом-садом, передает издание Nation News.

Выборы мэра Москвы состоятся в столице России 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Кроме ныне действующего мэра Москвы Сергея Собянина, в выборах участвуют глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, бизнесмен Вадим Кумин, депутат Государственной думы Михаил Дегтярев, а также бывший глава скандальной «Су-155» Михаил Балакин.