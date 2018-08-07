Эксперты рассказали, кто будет наблюдать за выборами мэра Москвы
Москва, 7 августа. Явка избирателей на выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября, составит около 40%. Такой прогноз предоставил Директор центра политического анализа Павел Данилин.
Таким образом, ожидается, что число избирателей, посетивших участки во время выборов мэра, вырастет на 8%. В 2013 году явка составляла 32,03%.
Эксперты также отмечают интерес молодежи к предстоящим выборам. Все больше молодых людей записываются в наблюдатели, чтобы следить за ходом голосования, считает ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.
«Политическая активность, ответственность молодежи растет. Молодежь понимает, что те условия которые созданы, обеспечивают абсолютную прозрачность, открытость выборов. А через институт наблюдательства они могут получить компетенции политической работы», — пояснила она изданию «Политика сегодня».