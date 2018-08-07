Эксперты рассказали, кто будет наблюдать за выборами мэра Москвы

Москва, 7 августа. Явка избирателей на выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября, составит около 40%. Такой прогноз предоставил Директор центра политического анализа Павел Данилин.

Таким образом, ожидается, что число избирателей, посетивших участки во время выборов мэра, вырастет на 8%. В 2013 году явка составляла 32,03%.

Эксперты также отмечают интерес молодежи к предстоящим выборам. Все больше молодых людей записываются в наблюдатели, чтобы следить за ходом голосования, считает ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.