Восьмой фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве

Москва, 7 августа. Фестиваль исторических реконструкций стартует в столице России 10 августа. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Восьмой фестиваль пройдет с 10 по 22 августа на 30 площадках, на которых реконструкторы из 20 зарубежных стран представят разные времена и эпохи, начиная от каменного века. Гости и жители города смогут узнать о быте разных народов, увидеть реконструкцию исторических событий.

Планируется, что в мероприятии примут участие более трех тысяч человек из трехсот клубов исторической реконструкции.

Например, в Парке Дружбы можно будет увидеть «Школу Рыцаря», а историческое фехтование — на Пушкинской площади, «Античные войны» гости фестиваля увидят в амфитеатре Покровского бульвара.