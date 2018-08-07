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Восьмой фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве
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    Восьмой фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве

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    Восьмой фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве

    Москва, 7 августа. Фестиваль исторических реконструкций стартует в столице России 10 августа. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

    Восьмой фестиваль пройдет с 10 по 22 августа на 30 площадках, на которых реконструкторы из 20 зарубежных стран представят разные времена и эпохи, начиная от каменного века. Гости и жители города смогут узнать о быте разных народов, увидеть реконструкцию исторических событий.

    Планируется, что в мероприятии примут участие более трех тысяч человек из трехсот клубов исторической реконструкции.

    Например, в Парке Дружбы можно будет увидеть «Школу Рыцаря», а историческое фехтование — на Пушкинской площади, «Античные войны» гости фестиваля увидят в амфитеатре Покровского бульвара.

    «По сути, в рамках фестиваля будет создан маршрут по Бульварному кольцу — 10 километров «живой» истории, путешествие по которому можно начать и завершить в любой его точке», — рассказали в пресс-службе мэра и правительства города.

    Автор: Ксения Пудовкина
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