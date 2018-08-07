Хуснуллин рассказал о планах по вводу жилья в Москве

Москва, 7 августа. Порядка девяти миллионов квадратных метров недвижимости планируют строить в столице России каждый год. Соответствующие данные озвучил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

«…Москва стабильно будет строить 8–9 миллионов квадратных метров недвижимости каждый год», — отметил он.

По словам Хуснуллина, порядка четырех миллионов квадратных метров жилья в настоящее время находятся на стадии проектирования и строительства. Также он отметил, что жилье в городе будет становиться доступнее. Об этом сообщает РИАМО.

Напомним, восемь поликлиник планируют построить в столице России до конца 2018 года. Соответствующую информацию передает мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.