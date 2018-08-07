Меню
Общество
Хуснуллин рассказал о планах по вводу жилья в Москве
Общество
Пятерых боевиков ИГ приговорили к смертной казни в Ираке
Следующая новость
Загрузка...

    Хуснуллин рассказал о планах по вводу жилья в Москве

    33

    Хуснуллин рассказал о планах по вводу жилья в Москве

    Москва, 7 августа. Порядка девяти миллионов квадратных метров недвижимости планируют строить в столице России каждый год. Соответствующие данные озвучил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

    «…Москва стабильно будет строить 8–9 миллионов квадратных метров недвижимости каждый год», — отметил он.

    По словам Хуснуллина, порядка четырех миллионов квадратных метров жилья в настоящее время находятся на стадии проектирования и строительства. Также он отметил, что жилье в городе будет становиться доступнее. Об этом сообщает РИАМО.

    Напомним, восемь поликлиник планируют построить в столице России до конца 2018 года. Соответствующую информацию передает мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.