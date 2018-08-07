Около 50 километров метро построят в Москве в 2018 году

Москва, 7 августа. 24 станции и около 50 километров линий метро построят в Москве в 2018 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.

«В этом году Москва достигнет очень серьезных результатов в области строительства», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Хуснуллин также отметил, что 2018 год станет рекордным для московского метрополитена по объемам строительства.

По его словам, участок подземки от «Раменок» до «Рассказовки» могут ввести в эксплуатацию уже в конце августа. Станции являются частью Калининско-Солнцевской линии метрополитена.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 58 станций и 135 километров линий метро будут построены к 2023 году. Кроме того, планируется строительство еще шести станций, которые станут продолжением существующей линии до города Троицка в новой Москве.