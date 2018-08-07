Восемь поликлиник построят в Москве до конца года

Москва, 7 августа. Восемь поликлиник планируют построить в столице России до конца 2018 года. Соответствующую информацию передает мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

К настоящему моменту уже построены пристройка к поликлинике, которая расположена в Бескудниковском переулке, и подстанция скорой помощи в Царицыно.

Так, поликлиники появятся на севере и северо-востоке столицы, также в ЦАО, ВАО, ЮВАО и Новомосковском округе.

Напомним, девять образовательных учреждений откроют во всех районах Москвы в День знаний. Соответствующую информацию передает пресс-служба департамента строительства столицы.