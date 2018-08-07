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Скелет человека нашли в тоннеле московского метро
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    Скелет человека нашли в тоннеле московского метро

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    Скелет человека нашли в тоннеле московского метро

    Москва, 7 августа. Скелет человека обнаружили на перегоне между станциями Филевской линии московского метрополитена. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

    Необычную находку обнаружили в понедельник, 6 августа, между станциями метро «Кутузовская» и «Фили». На место после звонка на пульт дежурного незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые нашли «скелетированный труп».

    В настоящее время специалисты определяют пол и возраст человека, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Автор: Ксения Пудовкина
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