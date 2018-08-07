Скелет человека нашли в тоннеле московского метро

Москва, 7 августа. Скелет человека обнаружили на перегоне между станциями Филевской линии московского метрополитена. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

Необычную находку обнаружили в понедельник, 6 августа, между станциями метро «Кутузовская» и «Фили». На место после звонка на пульт дежурного незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые нашли «скелетированный труп».

В настоящее время специалисты определяют пол и возраст человека, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.