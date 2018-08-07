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Строительство метро до Коммунарки планируют завершить до конца года
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    Строительство метро до Коммунарки планируют завершить до конца года

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    Строительство метро до Коммунарки планируют завершить до конца года

    Москва, 7 августа. Участок московского метро от станции «Саларьево» до «Столбово» планируют завершить до конца 2018 года. Соответствующую информацию озвучил мэр столицы Сергей Собянин в рамках осмотра одной из станций на участке.

    По словам градоначальника, это уникальные проект, который реализуется в Новой Москве. Так, в одном коридоре будут расположены автомобильная магистраль и четыре станции линии метро от «Саларьево» до «Столбово».

    Планируется, что основные работы на автотрассе завершат в начале осени, а на линии метро — до конца текущего года. Горожане смогут пользоваться связкой между Калужским и Киевском шоссе и получить доступ к комфортному транспорту города. 

    Напомним, первый этап дороги Солнцево — Бутово — Видное планируют запустить осенью. Соответствующую информацию озвучил руководитель департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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