Строительство метро до Коммунарки планируют завершить до конца года

Москва, 7 августа. Участок московского метро от станции «Саларьево» до «Столбово» планируют завершить до конца 2018 года. Соответствующую информацию озвучил мэр столицы Сергей Собянин в рамках осмотра одной из станций на участке.

По словам градоначальника, это уникальные проект, который реализуется в Новой Москве. Так, в одном коридоре будут расположены автомобильная магистраль и четыре станции линии метро от «Саларьево» до «Столбово».

Планируется, что основные работы на автотрассе завершат в начале осени, а на линии метро — до конца текущего года. Горожане смогут пользоваться связкой между Калужским и Киевском шоссе и получить доступ к комфортному транспорту города.

Напомним, первый этап дороги Солнцево — Бутово — Видное планируют запустить осенью. Соответствующую информацию озвучил руководитель департамента строительства Москвы Петр Аксенов.